Svårt att hitta chassi, behöver råd.

Hej igen jag har funderat länge på komponenter till mitt nya bygge (köpte ett PowerColor Radeon RX 6800 XT 16GB Red Devil under rean) men har lite svårigheter med att hitta ett bra chassi. Chassit för min nuvarande dator som jag byggde ca 2014-2015 är ett fractal design define r4 vilket jag varit ganska nöjd med. Har letat litet efter något som är liknande i utseende. rymligt att arbeta i och gärna har utrymme för ett cd/dvd/blu-ray läsare. Sneglade lite på "Corsair 5000D AIRFLOW ATX Mid Tower Case" och liknande, men pcpartpicker ger mig detta meddelandet på de flesta chassin jag kollar på så jag skulle behöva lite köpråd.

Note: A USB 2.0 to USB 3.2 Gen 1 header adapter is required.

Note: A USB 3.2 Gen 1 to USB 3.2 Gen 2 header adapter is required.

Nedan är det planerade bygget (gpu har jag som sagt redan köpt) och ni får gärna komma med förslag på det då det blev lite dyrt men jag hoppas att priserna går ner lite nästa vecka.