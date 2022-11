Åsikter ny speldator/sovrums-tv

Ser väl bra ut överlag. Då du ska spela så kommer det ge dig mycket mer prestanda att uppgradera till RTX3080 (eller t.ex. 6900XT, som just nu antagligen är lite mer bang for the buck beroende på vad man vill ha) snarare än att höja CPU till en i7:a. I de tester jag sett mellan 13600k/13700k så är skillnaden minimal. I vissa spel tror jag till och med 13600k presterade något bättre.

Medan på grafikkort så gör det ganska stor skillnad om du vill spela på 1440p (eller mer). 3080 klarar typ alla spel med bra fps i 1440p. Medan 3070ti inte riktigt orkar med alla spel i 1440p+ i bra fps med high settings. Om du har råd kan det vara värt att köra DDR5 istället. Men skillnaden för spelprestanda är långt ifrån enorm, prisskillnaden skulle antagligen bli omkring mellan 1000-2000kr beroende på hur snabba minnen du skulle ta i så fall.