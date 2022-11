Lämplig TV till mig med synproblematik?

Hej.

Jag är ny på forumet och hoppas här få lite råd. Gärna från Thomas Ytterberg som verkar vara en stjärna på allt som har med detta att göra, men även andra med input är mer än välkomna att svara.

Jag har efter en olycka fått det som kallas förvärvad synskada. För mig innebär det att mina ögon inte riktigt vill samarbeta, vilket inte går att lösa med glasögon. Vi ser ju med hjärnan och tittar med ögonen och i mitt fall är det hjärnan som inte riktigt styr ögonmuskulaturen som den ska. Utifrån skadan så förstärks det mesta. Det innebär att det en person utan min problematik tycker är jobbigt på tex en skärm upplever jag ännu mer störande. Jag ser tex de flesta former av brytningsfel i en ruta på en bil som andra många ggr inte har en aning om finns där. Det här innebär att all form av suddighet vid rörelse, hackande, laggande och ghosting blir jobbigt. Jag skulle här vilja ha lite tips på vilken tv som utifrån det kan passa mig?!

Min teori är att det är bättre att ha en "bra dålig tv" än en "dålig bra" i mitt fall:-). Jag har haft en gammal 40 tums Samsung (LE40A559P4C) från 2008 i flera år som har funkat helt ok för mig. Det är ju i och för sig ingen "bra dålig" tv, men den har i alla fall funkat bra:-) Med Hdmi-kabel har jag fått till en bild som är klar och inte har en massa konstigheter och "defekter" skapade av en massa bildbehandlingsprogram. Men jag har länge varit sugen på en bättre så i förra veckan fick jag för mig att skaffa en annan. Jag tänkte att allt av lite nyare sort borde vara bättre än Samsungen. Jag fick köpa en Philips 46 tummare (46PFL8008S/12) från 2014 av en släkting. Den har på vissa sätt klarare bild, och bättre skärpa när alla förutsättningar är där. Men istället upplever jag att det blir mer suddigt och "mikrohackigt" vid rörelser på skärmen. Samsungen kändes också mer "naturtrogen" medan bilden på philipsen känns mer "artificiell" och för perfekt på nåt sätt. Samsungens bild upplever jag mer "komprimerad" och förutsägbar och typ likadan hela tiden. Philipsen upplever jag mer knivskarp och "som att man är inne i tvn" i vissa lägen, men den tappar det där vid rörelser tex. Ah svårt att förklara.

Konkret exempel: Igår kollade jag på Wheeler Dealer via Telia digitalbox. När kameran sakta sveper över motorn (närbild) så är rörelsen fylld av små hackningar, det är inte en jämn rörelse på Philipsen. Jag har inte kunnat påverka det via bildbehandlingsprogrammen. Så är det inte på Samsungen, eller jag upplever det i alla fall inte störande. Bortsett från suddighet så kan jag bäst beskriva det som att jag upplever bilden som mer "orolig" och "rörig", lite som att någon filmar med en handkamera. Den är liksom inte still. Antingen är det nåt med inställningar och just den tvn eller så är det bara att Philipsens 6 tum större storlek räcker för att förstärka det här hos mig, då ögonen måste jobba över en större yta. Men jag upplever ju det inte så när jag går på tex bio, och då är ju skärmen gigantisk! Jag har stängt av i stort sett alla bildbehandlingsprogram.

Har du några reflektioner Thomas kring det jag upplever? Det kanske är så att när bilden blir klarare och mer skarp som på Philipsen så kommer det också fram en massa saker som kan störa min upplevelse, och då krävs det att det är en mkt bra tv för att det ska funka? Annars kanske en medelmåttig tv som inte är så extrem är bättre för mig.

I sammanhanget kan nämnas att jag fick ta över en liten tv av min farmor som placerades i sovrummet. En 32 tums Finlux. Oavsett om det är en budgetvariant så är den extremt mkt trevligare att titta på för mig än philipsen. Inga suddigheter eller hackningar vid rörelser och annat jobbigt som jag stör mig på. Vad jag förstår så handlar det främst om att den är så pass mycket mindre i storlek, så den har inte dom utmaningar en stor tv har, stämmer det?

OM jag ska skaffa en ny TV, vad skulle du rekommendera mig att leta efter utifrån vad jag skrivit? Jag streamar från Apple TV och kollar via Telia digitalbox. Storlek mellan 40-46 tum är det som gäller och jag vet att det kan vara en svår kategori kring att hitta något bra. Tyvärr så har jag en begränsad budget, så det kan bli så att jag behöver leta efter nåt bra begagnat!

Hoppas på lite input och tankar kring en knepig situation!

Mvh Jzäta