Lyckats komma åt knappkombination som gör att tangentbord inte funkar som det ska

Drog ut en kaffekopp över skrivbordet och slet fort undan tangentbordet. Iom detta så har jag uppenbarligen lyckats komma åt nån knappkombination som gör att tangentbordet inte vill funka som det ska. Logga in i windows går ej då det ej går att skriva in lösenord. Men enter funkar då den säger att lösenordet är fel, kopplat in tangentbordet i min andra dator, även där uppstår samma bekymmer o när jag sliter ut tangentbordet så uppstår samma bekymmer med det andra tangentbordet...

Tex om jag bara öppnar upp ett tomt textdokument på skrivbordet och försöker skriva bokstaven "G" så får jag upp funktionen "gå till rad"

Vilken skojig knappkombo har jag kommit åt?

Tangentbordet ifråga är ett: Varmilo VA69 Special Edition 65% RGB MX Blue