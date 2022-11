Bästa CPU-uppgraderingen från en i7-8700K för rimliga pengar?

Hej!

Min dotter sitter på min gamla i5-2500K och skulle behöver uppgradera. Jag har kollat en del på AMD Ryzen 5 5600 (eller 5600X), men börjar fundera på ifall hon ska få ta över min i7-8700K istället, så att jag kan köpa en ny. Nu var det ett tag sedan jag kollade på CPU-uppgraderingar och känner mig lite vilsen, speciellt nu på Black Friday. AMD eller Intel spelar ingen roll.

Är det någon som har ett bra tips på en rejäl uppgradering som inte kostar skjortan? Best bang for the bucks är vad jag söker

Alternativa frågan är annars vilken uppgradering som är bäst från den gamla i5'an som hon sitter med. Hon kommer spela Harry Potter när det kommer, och på sin nya 1440p-skärm dessutom, därav det stora behovet ^^ Uppskattar all hjälp!

Edit: Efter att ha kollat runt i ett par timmar så får jag intrycket av att min 8700K funkar rätt bra för spelen jag kör idag, men OM jag skulle uppgradera mitt kort så lär i5-13600 ligga bäst till. Ifall jag istället uppgraderar hennes i5-2500K så verkar Ryzen 5 5600(X) vara det bästa alternativet.

Synpunkter på den sammanfattningen uppskattas.

Båda datorerna används mest för spel, och jag sitter på en RTX 3080 (10Gb) medan hon sitter med en GTX 1080.

PS. Ursäkta dubbelråden i AMD sektionen...den här frågan sträcker sig ju lite över båda.