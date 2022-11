Varning vid köp vid lågt lagersaldo

Hallå folket.

Nu under REA dagar etc så kan det ju bli lite press på grejer de har riktigt fina deals på.

Vill bara varna om att om ni får strul med en order på Inet, som t.ex. hände med mig där Qlrio nekar faktura köp pga who knows, så tar Inet helt bort ordern istället för att bara be om nytt/direkt betalningssätt som man skulle kunna anta hade vara en självklar lösning.

Man blir sen ombad att själv manuellt gå in på sidan och skapa en ny order med samma grejer. Men då har ju ibland grejer blivit slutsålda om man inte är riktigt snabb att se mailet som kom dagen efter köpet, och rusat till hemsidan. Deras kundtjänst´s svar på detta är "Välj en annan komponent". Vilket suger speciellt under REA drives då man tror man har hunnit få ett av deras ibland riktigt bra deals.

That is all, hoppas eran REA upplevelse blir bättre än min.