Proshop hänvisar till verkstad, verkstad hänvisar till Proshop ang. robotdammsugare

Hej,

Vill nog mest skriva av mig, men kanske kan infon vara intressant för någon i framtiden.

Min robotdammsugare Roborock S5 har tyvärr batteri- eller moderkortsproblem och märker inte av att batteriet tar slut, så jag kommer alltid hem och måste leta efter dammsugaren. Batteriet rapporterar 35% men är egentligen 0% (eller så är moderkortet knas) och därför åker dammsugaren inte heller tillbaka för laddning. Ett icke-orginal ersättningsbatteri som jag köpte har inte hjälpt situationen. Oftast dör den i näst sista eller sista rummet, men det gäller vid standardläget. Om jag behöver högre sugkraft så blir det halva huset bara och det är lite tråkigare.

Jag har kommit runt problemet genom att endast dammsuga rummen som används mest och manuellt säga åt roboten att dammsuga dom andra rummen vid behov.

Eftersom dammsugaren är över tre år så finns varken garanti eller reklamationstid kvar. Jag hörde dock av mig till Proshop där jag köpte dammsugaren för att kunna bli hänvisad till en verkstad som kunde hjälpa mig vidare med eventuellt kostnadsförslag. Dammsugaren fungerar perfekt i övrigt, så jag har behåller den gärna.

Proshop hänvisade mig till verkstaden Let Me Repair som bad om serienummer efter att jag hade mailat om mitt problem. Kort därefter fick jag tillbaka ett mail där verkstaden förklarade att dammsugaren inte kommer från distributören Gandalf och därmed får inte Let Me Repair hjälpa mig - inte ens mot betalning. Dom kan därför inte heller hjälpa mig med felsökning (batteri/moderkort) eller något annat och hänvisade mig tillbaka till återförsäljaren.

Jag vet inte hur det fungerar med avtal mellan distributörer och verkstäder, eller om det finns flera distributörer för samma produkt i Sverige, men jag antar att det antingen finns flera olika distributörer av Roborock i Sverige - annars är Proshops produkter gråimporterade och det kan bli svårt att få hjälp efter garantiperioden.

Hade jag vetat om att Proshop eventuellt gråimporterar sina produkter så hade jag nog köpt dammsugaren från en annan butik. Jag minns inte att Proshop var billigare än någon annan just då.