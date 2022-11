Hjälp ang val utav ny tv

Hej! Sugen på en ny tv nu under Black Friday, eller ska man kalla det Black week? Black month tillochmed?

Hur som helst, idagsläget har jag en äldre LG70" från 2018-2019 som jag gav ca 10k för, nedsatt ifrån 14k. Dessvärre har den börjat med lite små buggar, går inte längre få igång tv:n via hdmi input etc. Samt att wifi modulen krånglar några gånger under åren, verkar som att det är "vanligt" att det kommer damm på den. Då får man skruva isär tv:n plocka bort modulen och sätta tillbaka den så fungerar det igen.

Därav är jag sugen på en ny, så kan den duga som sovrumms tv.

Går lite i funderingarna kring dessa två alternativ:

1: LG75UP75006LC Elgiganten 7990kr ordpris: 9990kr

2: LG75UP77109LC NetOnNet 7990kr ordpris: 12990kr

Vilken utav dom är bäst? Vilken hade du köpt & varför?

Finns det andra 75" kring 10k så kom med förslag!

Känns som man får mest TV för pengarna när man köper LG, Samsung känns som man betalar lite för märket också, samt att LG ändå tillverkar väldigt många Samsung paneler.

Behöver inte OLED för tillfället, då blir man nog bara bortskämd annars är ju LGOLED77C1 en kanon tv, finns att få tag på för 19990kr atm.