Vilket dörrlås till hundvakter i hyreslägenhet?

Hej!

Utgångspunkten är att jag flyttar till ny hyreslägenhet i nybyggt hus om några veckor. Jag kommer behöva hjälp av hundvakter, kommer troligen försöka göra så det är samma 1-3 personer som jag kommer få betala för hjälpen och det kan variera vem som kommer dag för dag. Det ska vara tagg in till huset samt nyckel in till min lägenhet som har säkerhetsdörr. Tror jag får 3x nycklar och taggar totalt vid inflyttningen.

Jag vill gärna ha digitalt lås så jag kan ge person 1 möjlighet att gå in en dag i lägenheten, person 2 nästa dag osv. Gärna så de bara kommer in den specifika dagen. Vet att jag kommer behöva taggar till alla personerna till huset men jag vill inte ge ut nycklar till alla så de kan komma och gå som de vill. Vad jag har förstått det när jag läst på så får jag byta ut hela låset till ett digitalt om jag vill och ger min hyresvärd möjlighet att gå in, jag måste inte använda deras lås.

Jag har tittat runt och sett att det går byta ut hela låset (inklusive låskolven) eller så kan man sätta en enhet på baksidan av dörren som vrider om vredet. Helst vill jag inte behöva göra någon påverkan på dörren (kanske flyttar om bara några månader) om det går undvika.

Min kravspec är därmed som följer:

- Helst inte göra permanent påverkan på dörren (byta lås är jag helt okej med, bara att byta tillbaka)

- Digitalt så personer kan komma in med app eller dylikt (många taggar till eget lås låter dyrt)

- Möjlighet att styra vem som kommer in vilka dagar eller mellan specifika tider

- Gärna loggande så jag själv kan se i en app när folk kommer och går så jag har lite koll på läget (ännu viktigare om det inte går styra mellan vilka tider folk kan gå in, då vill jag kunna se att ingen varit inne hos mig om jag varit iväg en helg)

- Budgeten är inte begränsad men beror så klart på hur bra lösningen är på problemet

Finns det något system som uppfyller ovan eller har någon ett annat förslag på hur man enklast löser situationen? Tar tacksamt emot alla tips och funderingar i övrigt om jag kan göra detta på ett ännu smartare sätt.

Tack på förhand!