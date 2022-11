Hej,

Jag har en HP docka där en skärm är kopplad via HDMI och en via Displayport. På senaste tiden behöver jag dra ur displayport och stoppa in i en av skärmarna för att bilden skall dyka upp, jag gör inga andra ädringar än att dra ur och koppla in. Vad kan vara fel och hur kan jag eventuellt lösa detta permanent så jag ej behöver göra detta?

//MO