Har just nu en 3500/3200 MB/s PCIe 3.0 och har sett några nyare versioner med PCIe 4.0 som har hastigheter på 7300/7000 MB/s. Det är ju mer än dubbelt av mina nuvarande hastigheter, men jag undrar hur märkbart det egentligen är, typ vid boot up och standard använding av datorn? Har just nu bara 500gb lagring och känner att lite mer kommer att behövas, och med black friday på g kan det ju vara värt att spana in på något. Vet självklart att jag också kommer behöva uppgradera moderkort osv som har PCIe 4.0 i detta fall.