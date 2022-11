Galen gamma (?) på ny monitor?

Stängde av HDR nu, tror inte det gjorde nån märkbar skillnad.

Svart är kolsvart på skärmen, så inga problem där!

Uppifrån och ner på videon så matchar det hyfsat i någon av de två mittersta lägena!

Kopplade in min gamla monitor så jag har bägge igång samtidigt nu, och det är rejäl skillnad i färger, men jag kan inte riktigt se att det skulle vara någon enorm skillnad i kontrast/svartpunkt etc.

Och den gamla har gamma 2,2 enligt lagom.nl medan denna nya 43" alltså har typ 1,2 (off the charts).

Jäkla märkligt...