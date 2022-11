Nästan, nästan all ljudfilm producerad för bio är avsett att visas upp i 24 bilder per sekund och är i därigenom också klart vanligast numer även när filmerna distribueras för hemmabruk. 25 bilder per sekund förekommer också i viss utsträckning på streamingtjänster men nästan aldrig på Blu-Ray och UHD-BD.

Undantagen från 24/25-regeln som finns går att räkna på knappt tre händer om man sträcker sig ända tillbaks till 50-talet.