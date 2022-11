Nvidia: "Ett 50-tal 12VHPWR-incidenter totalt – glappkontakt orsaken"

Skrivet av Drunk3n_M4ster: ...onekligen spännande kommentar från NVIDIA, sådant kan lätt skapa distans och glapp i tilltro hos entusiasterna som köper produkterna. Gå till inlägget

Lite väl mycket tunnelseende på det negativa här tycker jag. ~50 pers ("entusiaster") har ju bevisligen lyckats bränna sina adaptrar så det är väl bra att Nvidia går ut och är tydliga med "gör detta, inte detta", och om folk sen tar illa vid sig så ... ja det är 2022, folk kan ta illa upp för vad som helst.

Själv valde jag att fokusera mer på "NVIDIA and our partners are committed to supporting our customers and ensuring an expedited RMA process, regardless of the cable or card used.", mao full reklamation oavsett kort och om man använder kabel från tredje part såsom Cablemods, Corsair, m.fl - trots att det är handhavandefel som ligger bakom.

(Sen är ju designen på adaptern inte den bästa, så Nvidia kan inte friskriva sig helt.)

Nvidia ska ha skit för mycket, men i gårdagens statement tycker jag dom gör det mesta rätt.

0,04% av alla sålda kort för att vara exakt.

Borde ha varit 0,00% och komma med en bättre designad adapter/hake för priset vi betalar för korten, men ja det är definitivt lite av en storm i ett vattenglas.

Folk är sura på prissättningen på Nvidias kort och tar första bästa chans att puckla på.

Skadeglädje är trots allt den enda sanna glädjen.