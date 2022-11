Köpråd GPU för återfallsgamer

Ja, som trådtiteln lyder, jag behöver köpråd. Innan vi fick barn spelade jag en hel del på kvällarna, mest FPS men även en del bilspel och actionspel som GTA. Sen barnen kom har det inte blivit mycket tid för det och datorn har mest använts för att betala räkningar. Mitt gamla grafikkort gick hädan vid ett åskoväder för 3-4 år sedan och då fanns varken lust eller pengar att köpa något dyrare än billigast möjliga med displayport. Nu vill jag ta upp det igen på en lattjo-nivå där det får den tid det får. Spel jag tänker mig är CoD MW2, GTA V och kommande GTA VI (?), något arkadracingspel typ Need for Speed eller Dirt och kanske något RTS, jag älskade C&C och Age of Empires på den gamla goda tiden.

Jag inser dock att ett GT 1030 2GB inte förslår långt om jag vill spela mer än på minimiinställningar så nu tänkte jag köpa en ny GPU. Vad ger bäst pang för pengarna om jag kombinerar det med en 3600X med 2x16 GB RAM och 650W PSU?

Jag håller mig helst under 5000 kr och offrar gärna de där sista procenten prestanda för att det inte skall låta som ett jetflygplan under skrivbordet, ffa idle. Det finns några 3050 eller 3060 som listas under "halvpassiv kylning" på prisjakt, t.ex. detta och detta, är de något att ha?