Hej,

Började fundera på en NAS + Plex lösning men är rätt ny på detta så hade några frågor som folk här kanske har erfarenhet av.

Jag vill ha en central plats med filmer, bilder osv som jag ska kunna komma åt på vilken dator som helst, iaf i hemmanätverket.

Sen skulle det vara intressant att kunna streama via Plex både hemma och utanför hemmet.

Tänker mig 2 användare samtidigt 1080p material.

Som jag förstår det borde det fungera med Gratis Plex och typ denna Synology DiskStation DS220+

Jag har några frågor dock:

Går det att streama utanför hemnätverket med traditionel 3.5" disk eller fungerar det bättre med M.2 diskar?

Hur viktigt är RAM storleken mellan 2GB och 4GB och 2 eller 4 cores för detta?

Jag såg att QNAP har HDMI utgång, om jag vill koppla NASen direkt till TVn för att se material via HDMI direkt.

Är det fördelaktigt att se via HDMI utgång direkt?

Eller funkar det lika bra utan att koppla direkt till HDMI?

Tex om jag vill streama hemma samtidigt som jag streamar utanför nätverket också, underlättar då att 1 går via HDMI direkt?