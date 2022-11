Uppgradera i7 8700K, vilken platform är värt det? Amd? Intel?

Skrivet av Ziimbaa: Godmorgon. Tänkte uppgradera min gamla i7 8700k till en moderna CPU men vet inte vad som är värt pengarna i dagsläget,

Vill komma undan lite "billigare". AM5 men då blir det dyra DDR5 och dyr CPU.

AM4 då kan man hitta billigare cpu, men är det värt det nu att köpa en platform som håller på att ersättas? Så till frågan är nog egentligen, är det dumt att gå och köpa förra generationens moderkort, cpu och ram?

Eller är det smartare att betala mer och köpa ddr5, moderkort och 7000x serien / 13 gen intel? Kommer användas tillsammans med ett RTX 3090 Ti Idag har jag:

z370 asus prime - a

I7 8700k

Rtx 3090 ti

Ddr4 16gb, 2400mhz

Nvme 1Gb

Hva har du for budsjett? Hva som er "smart" avhenger jo av ditt behov (hva du skal bruke din datamaskin til) og hva som er tilgjengelig innenfor dine begrensninger.

Det nyeste er ofte ikke verdt pengene og særlig nå er det flere faktorer som gjør det ekstra dyrt. Inflasjon, dollar kurs, tilgang og etterspørsel (balansen mellom disse avgjør dersom et pris vil øke eller minke) og i hvlken grad hårdvaren virkelig presterer bedre enn tidligere generasjoner.

På AMDs AM5 betaler en et "premium" ettersom folk nå regner med at denne plattform skal kunne holde i noen år frem over jevnført med Intel's der en må skifte moderkort (sokkel). Dersom du ikke er en hardcore gamer der skal ha det siste og beste, men noe der fungerer for å spille i 1440P eller 4K med tilstrekkelig bra frame rate tilsammen med din 3090 ti, så ville nok både AM4 (med Ryzen 5800X3D: pris ca 4500 kr fra prisjakt i dag) være et bra alternativ eller Intel 12e generasjon 12600K serien (pris fra 3400 kr til 3600 kr fra prisjakt) eller 12700K (4800 kr til over 5000 kr på prisjakt). Du må selv gjøre din research ettersom prisene kan variere en del nå under BF og frem til etter nytt år.

Priset på moderkort varierer også dersom du kan tenke deg et B serie chipset eller må ha et Z chipset der presterer bedre for overklokking. Det er altså noe du må tenke over og selv undersøke. Akkurat nå er Z690 på vei fases ut til Z790, så det er mulig du kan gjøre fynd der, men pass på dersom du i hele tatt kan bruke Alder Lake gjennom en BIOS oppgradering og dersom BIOS kan bli flashet uten prosessor (i fall du kjøper en Alder Lake CPU og et moderkort av Z690 serien).