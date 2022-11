Kommer inte in på bios eller advanced startup

Vill ändra till secure, vilket görs från bios. Problemet är att jag inte kommer in på bios med del-spam, vilket jag tidigare kunnat göra. Då tänker jag förstås att jag kan gå in i bios via advanced startup options men det vill den heller inte komma in på utan jag får ett pip och skärmen blir svart och startar inte, fläktarna snurrar på och mus och tangentbord lyser men skärmen säger no source. Blir då tvungen att restarta med knappen för att komma in på datorn igen.

Operativsystem: Microsoft Windows 11

Processor: amd ryzen 5600x

Processorkylare: amd wraith stealth

Moderkort: gigabyte x370 k3

Minne: 4x t force 4gb 3000mhz

Grafikkort: asus rog strix 1060 6gb

Hårddisk: toshiba ssd ocz