Skrivet av sredder: Tänkte uppgradera min CPU och passande moderkort. Har ett i5 11400f och Rtx 3070ti. Känns som en bättre cpu skulle nyttja min gpu bättre Några förslag på uppgradering!? Spelar mest online battle royal typ Warzone

Hvilket moderkort har du? Det er lettere å gi tips når en kan sjekke på produsentens side for hvilke CPU et bestemt moderkort vil ha støtte for via BIOS/UEFI oppdatering, derom det er nødvendig, for å sette inn en ny CPU.

Hva har du for et PSU?

Her er et test på hvor mye Watt 11400F vil kunne trekke (under de forutsetninger der i testet). Ved en oppgradering til et CPU med mer effekt, så kan du kanskje også måtte ha en kraftigere PSU for å ikke få spikes der vil gi et ustabilt system.

