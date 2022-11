Söndagsmatiné: En krönika om metaversum

Skrivet av Zenyaro: Jösses...

Så om man någonsin gör reklam för ett företag så är man för evigt "korrupt"? Har du några bevis alls för att de betalar honom för sina recensioner utöver att de betalar honom för att göra reklam? För då anklagar du ju honom för illegala saker. Gå till inlägget

Hur skulle någon någonsin kunna ha bevis för det? Att utnämna One plus 7+ var direkt något absurt som många poängterade ut när han gjorde det valet, och att det senare visade sig att han jobbade för företaget leder naturligtvis till rimliga antaganden om jäv.

Han skulle ha nämnt att han jobbade för företaget direkt innan han precenterade "vinnaren" om han skulle gjort rätt för sig. "My phone of the year is produced by the subsidiary of a company which I am currently working for and it's the One plus 7+".