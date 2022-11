App för inspelning av telefonsamtal

Hej alla!

Som rubriken antyder söker jag en app att spela in samtal på mobiltelefonen med. Har testat ett par appar men dom vekar inte funka som dom ska, spelar bara in under 1 minut och sen blir det helt tyst.

Behöver en app som kan spela in både om man kör via högtalartelefon samt utan.

För alla som undrar så kan jag inte gå in på exakt varför jag behöver en sådan app men vill understryka å det starkaste att det INTE har att göra med några olagligheter att göra. Har läst på om lagstiftning kring detta och vet att det jag behöver den till är fullt lagligt.

MVH

H