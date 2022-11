Video grabber Epiphan AVIO HD

Skrivet av Abubu: så som det annonseras så följer det inte med nån mjukvara videoupptag för denna enhet eller har jag missat det...? Gå till inlägget

Hej!

Nej precis, ingen mjukvara behövs utan den ”syns” som en webbkamera i de flesta datorers mediaspelare.

”AV.io HD works seamlessly with your favorite paid or free applications such as Zoom, Wirecast, OBS, VLC media player, QuickTime, and Windows Camera. As a plug-and-play device, AV.io HD will automatically appear in your software’s list of webcams.”