Kan ej connecta till skrivarna till hemnätverk Canon ix6850 - Brother DCP L2530

Hej någon som är duktig på att koppla skrivare trådlöst.

Har pc och både en Canon ix6850 samt en Brother DCP L2530 och ingen av dom hittar mitt hem nätverk. Snart åker skiten ut på skjutbanan!

Har en Asus RT-AC88 U Som router efter fibern. Jag har testat allt i min kunskapsbank och googles bank men inget funkar.

Provat med att köra enbart 2.4ghz och enbart 5 ghz provat wps med och utan kod installerat och av installerat.

Installerat med och utan usb kabel först.

Vill ej ha skrivarna kopplade via kabel till varken router eller pc.

När jag körde canonen via en 4 g router så funka allt på en gång trådlöst?

Läst ngt om dhcp config av router men förstår mig ej på sådant. Please help!