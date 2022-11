Vad för moderkort för Ryzen 5000 serie?

Tja. Ska bygga en dator åt en polare men jag har aldrig köpt delar för Ryzen. Vill ha ett moderkort som stöder och redan är uppdaterat med 5000 serie för CPU:n men hittar mest bara 3000 serie moderkort och 5000 serie kort som ''stöder'' men måste ändå göras bios update, något som jag absolut helst skippar. Hade gärna uppskattat om ni kan länka något moderkort som är ready to go för en R5 5600g så det inte behövs uppdateras:) (prisklass runt 2000-2500kr) WIFI inbbygt är bara ett plus. Tack!