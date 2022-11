Hjälp med helhetslösning för streamingtittande

En fru som hatar strul men är ändå bra på att ta in ny teknik så länge det inte strular, när det strular blir hon direkt anti. Vill gärna undvika detta...

Har planer på att utöka sonos-systemet då jag tyckder det fungerar bra, så kan man få till en ljudanläggning av det till TVn är det ett plus

Flexibel budget men säg kanske 10k? Jag vill ha bang for the buck, får jag det vid 15k så är det ok.