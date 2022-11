Tips: Förhandla om ditt mobilabonnemang

Har under året betalat 379:- för 25Gb surf hos Tele2 och blev idag uppringd av en annan operatör som erbjöd mig 20Gb för 199:- nu under Black Week.

Ringde då till Tele2 för att säga upp mitt abonnemang och blev då erbjuden 15Gb för 169:-och obegränsad surf för 249:- vilket jag tackade nej till då priset per antal gigabyte inte matchade den andra operatörens abonnemang och att jag egentligen inte använder så mycket surf.

Jag blev då erbjuden obegränsad surf för 199:- om jag valde att stanna kvar hos dom vilket jag accepterade men blev då bunden under 12 månader.

Kan vara värt att försöka med hos övriga operatörer också och göra en besparing på någon hundralapp per månad, många bäckar små!