Har mina DisplayPorts gett upp?

Halloj,

Köpte ett begagnat Geforce 1060 3GB på blocket för någon vecka sedan och allting har fungerat fint fram tills idag när jag startade upp datorn. Fick meddelandet "No Signal" på alla DP-portar på grafikkortet. HDMI:n är det jag använder nu men vill gärna ha tillbaka 144hz refresh raten på skärmen.

Har googlat lite och hittade någon med samma fel och lösningen var "har inte tryckt in kabeln tillräckligt" och det är inte mitt problem. Hittade också att för vissa GTX 1060 användare (och antagligen beroende på moderkortet man använder) så kan energisparningsfunktionen vara boven under 3D-inställningarna i Nvidias kontrollpanel, så jag testade med att ställa in den på maximal prestanda men det gjorde absolut ingenting.

Vad mer kan jag testa?