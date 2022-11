AMD Ryzen 9 5900X

Säljer min 5900x på grund av uppgradering. Kvitto finns.

Passar dom flesta AM4-kort, men vissa kan behöva BIOS-uppgradering (se din moderkortstillverkares manual).

Detaljerad specifikation

AMD Ryzen™ 9 Desktop Processors

# of CPU Cores: 12

# of Threads: 24

Max. Boost Clock: Up to 4.8GHz

Base Clock: 3.7GHz

L2 Cache: 6MB

L3 Cache: 64MB

Default TDP: 105W

Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET

Unlocked for Overclocking: Yes

CPU Socket: AM4

Thermal Solution (PIB): Not included

Max. Operating Temperature (Tjmax): 90°

