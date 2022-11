Timanställning eller fast anställning på 75%?

Kort bakgrund:

Har jobbat som lokförare i snart 2 år och har fått erbjudande att gå från min nuvarande tjänst som timanställd till fast anställning på 75% (som i framtiden förr eller senare kan gå upp till 100% om jag vill (dock inte intresserad f.n). Detta är normalt inom företaget.)

Som timanställd har jag en väldigt bra timlön medans jag hade gått in på ett ganska lågt lönesteg som fast anställd. (lönesteg 2 av 4, där 4 "matchar" timlönen för timanställda.)

Har för närvarande inga problem att nå upp i samma antal arbetade timmar som jag hade fått vid 75-procentig tjänst men det svänger lite från månad till månad, oftast jobbar jag dock mer än 75% men det kan jag göra som fast anställd med om jag så vill.

Jag är singel och bor i hyresrätt och har planer på att skaffa hus "någon gång" men det är inget som lär ske den närmsta tiden. Har inga skulder förutom CSN.

Fördelar med timanställning:

- Ca. 10.700:- mer i bruttolön per månad för samma antal arbetade timmar (75%), löneskillnaden ökar ju mer jag jobbar i en månad (t.ex. vid "fulltid" hade det skilt ~14.000:-). Även övertiden är värd mer.

- Väldigt stora friheter i min egen schemaläggning (jag skickar in vilka dagar i kommande månad jag är tillgänglig eller ej, så vill jag vara ledig specifika datum eller flera dagar i rad är det inga problem, t.ex. nu i jul. Har även mer att säga till om ifall jag vill jobba morgon eller kväll. Jämfört med fast anställning där jag får ett schema och "deal with it".)

Fördelar med fast tjänst:

- Säkerheten som kommer med fast anställning rent allmänt (svårare att bli uppsagd, garanterad en viss lön i månaden, även om det aldrig varit några problem att få tillräckligt med arbetspass hittills kan det ju ändras om det blir en ny pandemi t.ex. + mer uppbackning vid sjukdom, arbetsskada m.m.)

- Lättare att få lån om det skulle behövas.

- Betald semester (balanserar en del av löneskillnaden.)

- Vissa tillägg som timanställda går miste om (balanserar en del av löneskillnaden.)

- ... något jag missar?

Hur hade ni gjort i en liknande sits?