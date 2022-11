Vpn via telefonen från min Windows 11 burk.

Tjo,

Jag har en wireguard hemma som jag loggar in på via min mobil för att komma åt min lan där hemma. Nu till min fråga, jag har en bärbar dator med windows 11 som jag kopplade upp på min mobil via hotspot. Nu skulle jag vilja att min bärbara dator kommer åt mitt lan där hemma. Då trodde jag att det räckte att min mobil var uppkopplad mot wireguard där hemma så kunde även min dator komma åt nätverket hemma, men det kanske inte funkar för jag kan inte komma åt mina saker i Lan:et där hemma.

Måste Windows burken koppla upp sig på wireguard ? Räcker det inte att mobilen jag surfar via är uppkopplad på wireguard där hemma ?

Tacksam För svar

/Force