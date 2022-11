13600KF eller 7700X?

Skrivet av Lyxbengt: Tjena. Håller på att bygga nytt system och ska således köpa nya prylar, men jag har inte hängt med på länge och tvekar lite inför köpet. Jag var helt inställd på klicka hem grejer baserat på 13600KF, men sen sänkte AMD lite priser och det blev det svårt. Just nu använder jag en 4690K med 16gb RAM, men tycker den börjar bli slapp. Funkar fortfarande till lite gaming, men jag märker att den är trött när jag renderar film jag redigerat osv. Jag kommer behålla en Corsair SF750 80+ Platinum samt mitt 2070 Super från gamla datorn och jag bygger i ett Meshify 2 Compact. Har satt ihop två alternativ, men är osäker på om jag gör bort mig nånstans. T ex osäker på hur mycket hastighet på RAM spelar roll och hur fet kylning man behöver these days, så det tar jag gärna emot förslag på. I övrigt kommer jag nog inte överklocka i dagsläget, men har gärna möjligheten. AMD-alternativet

https://komponentkoll.se/bild/ZUIfH.png Intel-alternativ

https://komponentkoll.se/bild/gAglB.png Gå till inlägget

De flest videorenderingsverktyg kan använda Quicksync i Intels CPUer. Därför blir prio 1 att ta en Intel CPU med Grafikdel

Prio 2 är två till prestandakärnor, dvs 13700K

Prio 3 är möjligheten att öka minne rejält. Z790-korten har större krav på kvaliteten på banorna till alla 4 stickor, man slipper hålla på med BIOSuppdatering, dvs Prio 3 = Z790.

Prio 4 blir att välja minnen som är godkända av moderkortstillverkare att köras med alla fyra platserna.

Sist men inte minst, det finns bara en kylare jag rekommenderar till ditt chassi med denna CPU.

Summa summarum blir det såklart dyrare men enligt mig otroligt väl investerade pengar.

https://classic.prisjakt.nu/list.php?l=4290831&view=l

EDIT: Quick Sync.

"In the case of DaVinci Resolve, this provides hardware acceleration for working with H.265 based footage which other video cards cannot currently provide. Editors and color graders working with that codec can get great performance for a relatively low price with this platform."

Från https://www.pugetsystems.com/solutions/video-editing-workstat...