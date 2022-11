6900 xt AIO vatten eller luftkylt kort?

Hej,

Kan inte bestämma mig om jag ska köra på ett AOI vattenkylt 6900 xt som jag har liggandes hemma eller välja ett luftkylt.

Ska in i ett Corsair 4000D Airflow tillsammans med en luftkyld 9700k processor.

Behöver sätta AOI radiatorn i fronten men hur påverkar det tempen i chassit för antar att man bör köra in luft i fronten via radiatorn och ut med luft bak och toppen av chassit.

Genererar radiatorn/fläktarna värme för luften som kommer in i fronten när kortet blir varmt, som kan påverka negativt för temperaturen i datorn?

Skulle ni kört på det vattenkylda eller välja ett luftkylt som är en tusenlapp eller två billigare?

Tack! #beslutsångestmannen