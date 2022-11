Finns där bra blackfriday erbjudande på datorskärm?

Hallå, någon som har koll på ifall där är nått galet bra erbjudande på dataskärm där ute nu under black friday? Sitter inte i sjön, men efter att jag fått erfara att min skärm idag inte stöder mer än 60fps via hdmi(1.4) men 165 via displayporten och 1440 i upplösning. Så min ps5 blir lidande av alla spel som nu erbjuder 120 fps t ex.

Mina få krav är alltså att den minimum har 165 fps och att hdmi porten är minst hdmi 2.0. Sen om det är 1080 eller 1440 är mindre viktigt. Då den jag har idag, redan har 1440 och kan erbjuda fördelarna med det även om det bara är 60fps i hdmi läge..