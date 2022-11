Philips 77 OLED 807 - Klickljud i Stand-by läge

Köpte för en vecka sedan Philips 77OLED807/12.

Vi har aktiverat "Turn on by WOWLan" och "Turn on By Chromecasting" och när dessa två är aktiverade så klickar TVn när den är avstängd. Ungefär var 3:e - 5:e minut. Till synes slumpartat, men det klickas ändå på högersidan av bakstycket. Har testat med både Wifi-uppkoppling och Kabeluppkoppling. Har inte lyckats hitta någon annan inställning som tar bort klickandet.

Det är samma klickljud som hörs när TVn slås på för första gången på en lång stund.

Är det någon annan som har detta klickljud sin 807:a när dessa funktioner är aktiverade?

Utan funktionerna så kan inte Google Assistenten slå på TVn, man kan inte heller slå på TVn genom att starta en Casting från Telefonerna. I princip så blir TVn osmart utan dessa funktioner.