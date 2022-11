Bärbar - deal på black friday/cyber monday?

Hej

Jag funderar på att införskaffa en bärbar dator nu under black friday /cyper monday.

Jag har kollat igenom: Sweclockers - Black friday (datorer) och har lite funderingar:

Vad är skillnaden mellan de som kostar 9990:-? Kan ni rekommendera någon av dem eller om man kan ska man gå på de som kostar mer om man kan?

Just nu så spelar jag mest BF1 och LoL men skulle även vilja spela nyare spel på hyfsad nivå.

Jag är medveten om att dessa kanske mer är "släpbara" än bärbara men det är OK, behöver en bärbar för bland annat skype etc.