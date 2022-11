Superdum fråga om X670E och ram-hastigheter

Även om Zen5/6/etc kör 6000mhz OC istället för native... ja då har du ju ändå redan minne som klarar det. Tvivlar på att hastigheterna kommer ändras särskilt mycket.

Kollar du på DDR4 så är väl "top of the line" typ... 3200mhz eller nåt om man kollar spec för en 13900K/5950X? Allt över är OC också. Ska du under 3000mhz så måste du nog hela vägen tillbaka till Intel 6000 serien. Jag vet att jag själv köpte 3600mhz minnen till min 8700K som jag ändå körde i 3200mhz för det var lika snabbt och mer stabilt haha. AMD Ryzen 1000 serien hade väl OC stöd upp runt 3400-3600mhz eller nåt.

Det enda framtidsäkra man kan hoppas på är att moderkortet stöder ett 9800X3D eller nåt om 3 år eller så.