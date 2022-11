Bildstörningar på ALLA bildkällor i lägenhet (tv, datorskärm, mobiltelefon, surfplatta). Hjälp!?!

Skrivet av mrqaffe: Menar du egentligen att det specifik är Telias tvtjänst som ger dålig bild eller är det dålig bild oavsett källa ? Vad har du för bandbredd, har du provat och jämfört bilden via iptv och playtjänsten ? Gå till inlägget

Sorry, jag var lite otydlig. Det spelar ingen roll om jag tittar på tv via digitalboxen i vardagsrummet eller sitter vid datorn i sovrummet och kollar youtube - störningarna är likadana.

Samma sak gäller om jag växlar mellan tv via digitalboxen och att jag byter källa till min HTPC - det ser likadant ut oavsett.

Problemen ser också likadana ut oavsett om jag tittar på ip-tv via digitalboxen, via min tvs inbyggda appar (tex Cmore eller Viaplay) eller om jag kollar en playtjänst med min HTPC som "källa".

Bandbredd? Tänker du på bredbandsuppkopplingen? Jag har 500/500 och om jag kollar via tex Bredbandskollen brukar jag få bra resultat där. De gånger jag fått "dåliga" resultat har det ändå legat på 300+ åt båda håll. Bor själv så jag har heller aldrig en hel massa saker på som belastar samtidigt.