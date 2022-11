Kan psu vara trasig?

Hej. Köpte ett modulärt psu på blocket.corsair 850RM med massa modulära kablar Bygger ny pc och köpte ett mb z790-p asus samt 13900k. Jag kopplar in kablarna ifrån psu och cpu kabel där bla. Det finns ett 8 poligt uttag på mb som jag kopplar in men bredvid finns en 4 polig sockel oxo. Jag hittar dock ingen kabel för detta

I manualen står att man kan antingen koppla in 8 poliga ensamt eller båda. Jag får absolut inget livstecken i psu med enbart den 8 poliga kontakten kopplad. Kan man gissa att psu e död eller kan jag få igång datorn om jag har en extra 4 polig kabel o kopplar in den oxo