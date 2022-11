The Witcher 3 får stöd för uppskalningstekniker och ray tracing

Fullkomligt älskade så gott som allt med 3:an. Hearts of Stone var också helgrymt. Blood and Wine var bra men känslan var (medvetet) en helt annan. Jag kommer definitivt att kolla in spelet igen nu med uppdateringarna men får se om man orkar sig på en hel genomspelning.

Till alla er som ännu inte lirat The Witcher 3 väntar något helt fantastiskt!