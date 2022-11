M.2 SSD som plötsligt försvunnit?

Skrivet av robbas: Okej, testar det sen och återkommer. Vad tror du om "ett tag". Räcker en timme? Gå till inlägget

Hittade detta:

Supposedly this trick can work without disassembling anything at all. If it’s a PC, turn the PC on and then hit whatever key boots the PC into the BIOS. Frequently it’s the DEL key or one of the function keys like F1, F2, F8 or F10. Let it sit for 30 minutes at the BIOS screen, then power down for 30 seconds and repeat.

på denna sida: https://dfarq.homeip.net/fix-dead-ssd/

Hade det varit en 2,5" SATA ssd hade man kunnat koppla in enbart strömkabeln, men ej datakabeln (sata) och låtit den sitta så i ca 30 min.