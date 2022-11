Missljud Powercolor RX 6750XT

Hej!

Just färdig med installationen av nya datorn. Drar igång för att kolla att alla fläktar snurrar och det är ok. Sedan kommer det ett tickande från grafikkortet upplever jag. Vidare lägger fäktarna av efter typ 8-10 sekunder varpå jag bryter strömmen för säkerhets skull. Nu läser jag att vissa grafikkort stänger av fläktarna om det inte är någon last. Någon som har tips/råd angående detta?