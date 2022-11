Har skaffat ett Phanteks p600s och enligt spec så har denna kontakten USB 3.1 Gen2 Type-C.

Mitt moderkort är Maximus Z790 Hero och det har en sån kontakt MEN dock 1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® with up to 60W PD/QC4+)

Enligt inet så är dom inte kompatibla med varandra.

Vad händer om jag kopplar in den?