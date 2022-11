Behöver Köpråd av ssd

Ditt moderkort är ett av de första som hade en M.2-port, så det är en del saker du bör vara medveten om ifall du väljer en sån SSD.

Dels så är hastigheten begränsad till 10 Gb/s, så du kommer inte få ut full prestanda. Men fortfarande lite snabbare än SATA i alla fall.

Och dels så delar M.2-porten bandbredd med de två PCIe x1-portarna och är avstängd som standard. Du måste därför gå in i BIOS och slå på M.2-porten under Advanced->Onboard Devices Configuration->PCI Express Slot and M.2 Bandwidth.

Om du slår på M.2-porten så avaktiveras dock x1-portarna, så om du har ditt nätverkskort i en av x1-portarna så kan du flytta det till den nedersta x16-porten istället (om du inte använder den till något annat).

Så en del att tänka på om du väljer M.2, men med tanke på hur priserna ser ut så är det troligtvis vettigast att välja en sån ändå även om du inte kan utnyttja den fullt ut med din nuvarande hårdvara.

Tillägg: Just ja, om du inte redan gjort det så ladda ner Samsung Magician och uppdatera firmware på din 840. Den har ett ökänt problem att gammal data kan bli oläsbar, vilket fixades med en ny firmware.