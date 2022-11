jag håller på att tappa det. har suttit i ett par dagar och grävt bland diverse videor och benchmarks, men har kommit till en punkt där jag sitter fast. 5800x3d vs. 7600x. prestandamässigt så verkar de vara mer eller mindre identiska, men båda kommer med sina individuella fördelar. 5800x3d är c.a 700 kr billigare, och jag slipper beställa ett am5 mounting kit från noctua (leveranstid upp till 2 veckor). 7600x öppnar upp för en eventuell uppgradering av cpu utan att behöva köpa nytt mobo, och ddr5 kommer bara bli bättre med tiden. oddsen att jag uppgraderar från 7600x till en nyare am5 är väl ganska låg, men tycker ändå det är något att ha i åtanke. kylning kommer inte vara ett problem då jag sitter på en nh-d15. ja, jag vet, den är overkill för en i3, men ville se om det gick att kyla den passivt (det gick!).

datorn kommer endast att användas till gaming.

nuvarande setup:

i3 8100

asus prime b360m-k

kingston fury 2400mhz ddr4 16gb

5800x3d / 7600x

5800x3d

asrock b550m steel legend

kingston fury ddr4 3200mhz cl16 32gb

7072kr

7600x

asrock b650m pg riptide

corsair vengeance ddr5 5600mhz cl36 32gb

7779kr

help me sweclockers, you're my only hope.