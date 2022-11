Black Friday - Arbetsskärm

Tjena undrar ifall det är någon som spanat in någon trevlig 32" 4k skärm på black friday? Mest sett gaming skärmar men behöver en för arbete med rätt okay färgåtergivning och VESA mount. Budget ~7.5k och nedåt. Kan nog inte se för "gaming" ut för då tror jag inte det är okay att ta den på företaget (såvida det inte är en riktigt billig deal så det går att rättfärdiga dvs). Används exklusivt till en stationär dator.

Just nu är den mest intressanta skärmen jag hittat denna: https://www.inet.se/produkt/2219782/dell-32-monitor-p3222qe-i...

Men tråkigt att köpa en skärm utan något sänkt pris när det är black friday trotts allt.

Tack på förhand!