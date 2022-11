Logga in med kameran.

Valde du en kamera med stöd för Hello för det krävs hårdvarustöd för det så vilken kamera som helst fungerar inte för biometrin, tror det krävs att den kan använda ir för att fota blodkärl i ansiktet.

Hittade detta om det

Facial recognition sensors

To allow facial recognition, you must have devices with integrated special infrared (IR) sensors and software. Facial recognition sensors use special cameras that see in IR light, letting them tell the difference between a photo and a living person while scanning an employee's facial features. These sensors, like the fingerprint sensors, must also include anti-spoofing measures (required) and a way to configure them (optional).

False Accept Rate (FAR): <0.001%

False Reject Rate (FRR) without Anti-spoofing or liveness detection: <5%

Effective, real world FRR with Anti-spoofing or liveness detection: <10%

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-p...