Nybygge och fråga om RBG koppling/synk av fläktar

Halloj!

Jag tänkte ge mig an blott mitt andra datorbygge, och den första som kommer innehålla RBG. Bygget ska vara genomgående vitt och jag har därför valt många komponenter från NZXT som jag tycker är både snygga och har bra specs som jag eftersöker.Eftersom jag har rätt dålig koll på just den biten med koppling av fläktar och synk av RBG så undrar jag om ni kan hjälpa med ett frågetecken. Frågan är, om jag använder följande komponenter nedan, kommer jag också behöva köpa en controller (typ NZXT RBG & Fan Controller) för att kunna koppla in alla fläktar (totalt 7 om man räknar in 3 i AIO:n) eller går det att seriekoppla bara på något sätt rakt in i moderkortet?

Chassi: NZXT H7 Flow (vit)

https://www.komplett.se/product/1206550/datorutrustning/dator...

Moderkort: NZXT N7 Z960 (när det väl släpps)

https://nzxt.com/product/n7-z790

AIO: NZXT Kraken Z73 360mm Vit RGB

https://www.komplett.se/product/1192808/datorutrustning/dator...

Chassifläktar: 4st NZXT F140 RGB 140mm Vit

https://www.proshop.se/Chassi-flaekt/NZXT-F140-RGB-White-Laad...

Andra tips och råd mottages också mer än gärna