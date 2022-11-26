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RAM + MOBO till 13600k, mest bang for the buck?

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RAM + MOBO till 13600k, mest bang for the buck?

Jag gjorde som många andra och drog till med en 13600k, men nu sitter jag med den och vet inte vilket håll jag ska vrida mig på.

Jag har kikat mycket på korten tillgängliga, men förstår mig inte på VRM, vart hittar jag info om hur väl kortet låter mig klocka processorn?

Jag undrar också hur stort tappet i latens är om man kör WIFI via moderkortet kontra cat6-sladden?
Har ingen värstingrouter, men en som är helt ok.

Hur stor är prestandavinsten i DDR5?
Har för närvarande average DDR4 (3600Mhz CL18)
Bör jag uppgradera bättre DDR4 med Z690 mobo för att processorn ska sträcka på sig, eller behöver man gå hela vägen med Z790/Z690 med DDR5 stöd?

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Medlem

B660 med ddr5.
Alt b660 med ddr4

Om du vill klocka själv så något z690.
Känns dock väldigt onödigt idag, påverkar inte alls vidare i spel. Drar dock snuskigt mycket mer ström

Wifi är än idag ostabilt, pinga din router kontinuerligt via wifi i cmd så kommer du se spikar på 50ms från 1ms medans drt bara är 1-3ms via kabel. Så för fps spel är kabel fortf bättre.

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Medlem
Skrivet av Nozomi:

B660 med ddr5.
Alt b660 med ddr4

Om du vill klocka själv så något z690.
Känns dock väldigt onödigt idag, påverkar inte alls vidare i spel. Drar dock snuskigt mycket mer ström

Wifi är än idag ostabilt, pinga din router kontinuerligt via wifi i cmd så kommer du se spikar på 50ms från 1ms medans drt bara är 1-3ms via kabel. Så för fps spel är kabel fortf bättre.

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Okej, kanske struntar i klocken då, men hur snabba minnen är det värt att jaga?
DDR5 eller DDR4, men timings och hastighet verkar ju ha en stor betydelse för vissa nya krävande spel, t.ex. Warzone 2 eller COD Multiplayer?

Jag tänkte mig mest en enkel lösning då sladden är hemsk och ivägen hela tiden. Kanske provar ett WIFI kort ändå och ser hur illa det blir.

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Skrivet av BimBam:

Okej, kanske struntar i klocken då, men hur snabba minnen är det värt att jaga?
DDR5 eller DDR4, men timings och hastighet verkar ju ha en stor betydelse för vissa nya krävande spel, t.ex. Warzone 2 eller COD Multiplayer?

Jag tänkte mig mest en enkel lösning då sladden är hemsk och ivägen hela tiden. Kanske provar ett WIFI kort ändå och ser hur illa det blir.

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Edit: tog bort RAM

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*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.

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Ts har redan ram

Och netonnet har b660 strix för 1990 kr med inbyggt wifi

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Skrivet av Nozomi:

Ts har redan ram

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OK, ja då behövs det ej. Moderkortet har dock BIOS-flash och Wi-Fi 6.

Edit:

Skrivet av Nozomi:

Ts har redan ram

Och netonnet har b660 strix för 1990 kr med inbyggt wifi

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Jag tycker det kan vara värt 300:- för Z690 bräda.

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*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.

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Medlem

Jag slog till på detta z690 för 1700 om du har möjlighet att plocka upp i en butik. https://www.inet.se/produkt/1903603/msi-pro-z690-p-ddr4?utm_s...

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Skrivet av Nozomi:

Ts har redan ram

Och netonnet har b660 strix för 1990 kr med inbyggt wifi

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Kikat på ett sådant, men hur flashar jag bios där?
Finns där likadant USB-Flash, eller hur gör man?

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Skrivet av Fenrisulvfan:

OK, ja då behövs det ej. Moderkortet har dock BIOS-flash och Wi-Fi 6.

Edit:
Jag tycker det kan vara värt 300:- för Z690 bräda.

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Finns det någon annan tydlig fördel med Z690 vs B660 om inte för överklockning?

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Skrivet av Conqvistadoren:

Jag slog till på detta z690 för 1700 om du har möjlighet att plocka upp i en butik. https://www.inet.se/produkt/1903603/msi-pro-z690-p-ddr4?utm_s...

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Kikat på det, men inget WIFI på den, kostade en slant extra om man ska ha WIFI också.

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Skrivet av BimBam:

Finns det någon annan tydlig fördel med Z690 vs B660 om inte för överklockning?

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Nej, inte direkt, stryk NZXT moderkortet ändå, det har inget BIOS för 13th gen än.

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*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.

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