*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.
RAM + MOBO till 13600k, mest bang for the buck?
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*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
Visa signatur
*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.
Conqvistadoren
Medlem ♥
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Visa signatur
*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.