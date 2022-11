Vart sitter flaskhalsen? Spel som borde fungera bättre än det gör..

Tjenare,

Spelar ett spel med följande recommended reqs:

Processor: Intel® Core™ i7-2600K / AMD Ryzen™ 5 1400

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 390X or better

DirectX: Version 12

Det som sitter i min burk:

Intel i5-8400 2.8ghz 6cores

16gb ram

Geforce GTX 1070

Enligt can you run it så är det grön bock på samtliga recommended specs, "You should have a great experience running this product" - Inte riktigt tycker jag.

Spelet i fråga är New World om det spelar roll. Upplever 50-70 fps när jag springer runt ifred ute i världen och det inte händer så mycket medans inne i en stad med mycket folk eller i intensiva combatsituationer droppar det ner till 30-40 fps vafan..

Alla mina drivrutiner är uppdaterade..

Är 50-70 fps en "great experience" verkligen och är det vad jag ska kunna förvänta mig eller vad tror ni?