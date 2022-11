Speldator - Dator, skärm(ar) och tangentbord

Hej alla,

Det är dags att skaffa mig en helt ny setup. Jag har endast en datormus i dagsläget till följd av flytt utomlands. Istället för Komponentkoll använder jag https://uk.pcpartpicker.com/

Jag har svårt att bestämma mig för vilken approach som är smartast/mest prisvärd. Alltid gillat Intel/NVIDIA kombinationen men det slår mig att den kanske inte är optimal. Det är också svårt att veta hur jag ska matcha alla komponenter effektivt för att uppnå bäst balance/pris-kontra-prestanda/långsiktighet

Vilken typ av set-up hade ni rekommenderat för 1080p respektive 1440p, på high/ultra? Favoritspel är Skyrim/Fallout 4 där jag gärna moddar tillräckligt för att få GPUn på knäna. I övrigt skulle det vara kul att kunna spela nyare titlar på hög grafik också.

1) CPU/MOBO/RAM

* AMDs 7000-serie eller Intel's Raptor Lake? För moderkort har jag gärna WIFI

i) AMD: Ryzen 5 7600X ser relativt intressant ut - då tillsammans med MSI PRO B650-P WIFI

ATX AM5 och en Deepcool AK620 68.99 CFM CPU Cooler , samt Corsair Vengeance 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-5600 CL36 Memory

ii) Intel: Intel Core i5-13600K tänker jag spontant (en bit dyrare men bättre än 7600x?) - Alternativen för intel antar jag blir:

a) Z690 och DDR4,

b) Z690 och DDR5, eller

c) Z790 och DDR5?

2) GPU

* AMD eller NVIDIA? - när jag kollar Sweclockers prestandaindex får jag en annan uppfattning än på https://gpu.userbenchmark.com/ - och därför är jag väldigt osäker kring vad man ska köpa

a) 6600-XT vs RTX 3060

b) 6700-XT vs RTX 3060 Ti

e) 6800-XT vs RTX 3070

--> Vad behöver jag för 1080p vs 1440p på ultra exempelvis?

Övriga datordelar tänker jag att dessa ser prisvärda ut:

https://imgur.com/oOCeA5f

Tar tacksamt emot alla tips och spenderar helst inte mer pengar än nödvändigt för att uppnå mina syften!